联合国将2021年宣布为国际蔬菜和水果年

哈通社/努尔苏丹/1月4日 -- 2021年是联合国大会订立的«国际果蔬年»，旨在突出水果和蔬菜在人类营养、食品安全、可持续生产以及减少浪费中的重要作用。

联合国大会于2019年12月通过决议，将2021年定为«国际果蔬年»，以提高对食用果蔬的营养与健康价值的认识，通过扩大果蔬的可持续生产和消费倡导健康饮食，推动可持续发展目标的实现。

这一国际年将与«国际营养问题行动十年»、«家庭农业十年»以及«饮食、身体活动与健康全球战略»等关键活动和倡议一道，鼓励食用水果和蔬菜，促进多样、平衡和健康的饮食和生活方式，减少果蔬在食品系统中的损失和浪费，并分享全球最佳做法。

联合国秘书长古特雷斯在启动«果蔬年»系列活动的致辞中表示，水果和蔬菜益处众多，«是健康和丰富膳食的基础。它们为人体提供充足的养料，能够增强免疫力，帮助降低许多疾病发生的风险»。

古特雷斯表示，«新冠疫情正在持续影响全球人民的健康和生计，我们必须走到一起，确保让所有人都能吃上包括水果和蔬菜在内的营养食品，不让任何一个人掉队。»

古特雷斯同时指出，粮食系统与可持续发展密不可分，他呼吁各方努力让食品体系变得更加包容、更具抵御力，更加可持续，采取更具整体性的生产和消费方式，让人类和地球共同受益。

古特雷斯呼吁国际社会«在‘国际果蔬年’到来之际，重新思考我们生产和消耗食品的方式，重新审视现有的粮食系统，致力于建设一个更加健康、更具抵御力和更加可持续的世界，让所有人都能买得到，也买得起我们所需要的各种营养食品。»

食用足量的水果和蔬菜能够带来许多好处。果蔬富含膳食纤维、维生素和矿物质，对于儿童的茁壮成长和人类的身体健康至关重要。

此外，果蔬还能降低抑郁、焦虑、肥胖和非传染性疾病发生的风险，促进肠道健康，同时避免微量元素不足，世卫组织建议每人每天食用至少400克的水果和蔬菜，作为整体健康饮食的一部分。