专家认为世界经济将在2021年下半年复苏

哈通社/努尔苏丹/1月12日 -- 据日本《富士产经商报》1月1日报道，由于新冠疫情蔓延造成的影响还在持续，预计2021年上半年世界经济仍将处于低迷状态，但从下半年开始将会复苏。专家普遍认为，经济复苏主要得益于疫苗普及和各国政府采取的追加财政刺激政策。

美国各大金融机构经济学家普遍认为，目前世界经济陷入了大萧条以来最严峻的形势，由于去年末感染人数急剧增加和一些国家采取封城等限制措施，2021年世界经济开局不会很顺。

比较乐观的是摩根士丹利的预测。该公司分析师预测，2021年世界经济将增长6.4%，实现V形复苏。另一方面，花旗集团的预测则显得悲观，其预测今年世界经济将增长5%。不过，即使是花旗预测的5%也比国际货币基金组织发布的2020年经济增长预测数字（-4.4%）要改善很多。

专家们比较一致的观点是，虽然经济趋向复苏，但在世界大部分地区，就业率和通货膨胀率将继续处于较低的水平。为此，各国央行将不得不继续实施宽松的货币政策。

美银美林集团预测，2021年世界经济将增长5.4%。该公司预言，由于多数国家忙于抗击新冠疫情，2021年世界经济开局会遇到困难，而随着疫苗的广泛接种和追加财政刺激政策的生效，年中时经济增长率会出现回升。不过，即使经济复苏，全世界的通胀率仍会处于较低水平，大部分国家的政策利率会维持在接近零的水平。

花旗集团预测，2021年世界经济将增长5%，各国和地区复苏步伐参差不齐，对2021年世界经济的增长是一种不利因素。虽然疫苗的普及对今后的经济增长来说非常关键，但失去的国内生产总值却无法找回来。

此外，花旗集团还预言，虽然疫苗将助推世界经济重新起飞，但预计新兴国家的疫苗供应会姗姗来迟，要让各国齐头并进走向复苏还得等到2022年以后。

高盛集团预测，2021年世界经济将增长6%。该公司认为，在欧洲解除封城后，加上疫苗的接种，各国经济将会迅速复苏，正如2020年春天解除封城后的情景一样。

该公司认为，发达国家的央行很可能在今后数年一直维持比较宽松的货币政策。虽然经济回暖，但就业复苏步伐将较为缓慢，通货膨胀率将低于央行的目标。

摩根大通预计，世界经济将增长5.8%。该公司预测，欧美等国的经济增长年初将急剧放缓，不过，由于疫苗研制成功，对人员流动的限制将会逐步解除，因此2021年全年的经济增长前景较为乐观。