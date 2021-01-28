哈萨克斯坦当选2021年独联体国家航天理事会主席

哈通社/努尔苏丹/1月28日--2021年1月27日举行了独联体国家航天理事会第二次会议，此次会议以线上模式举行。

根据早前报道 ，独联体国家航天理事会的成立，旨在协调独联体国家间在以和平目的开展太空研究和利用项目中的合作。各国于2018年11月在哈萨克斯坦首都签署了理事会成立协议。

独联体国家航天理事会第一次会议于一年在白俄罗斯首都明斯克举行，第二次会议计划在哈萨克斯坦举行。

在独联体执行委员会的建议，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛当选为2021年独联体国家航天理事会主席。

白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的理事会成员、独联体执行委员会代表、亚美尼亚和阿塞拜疆代表以观察员身份出席了理事会会议。

哈萨克斯坦航天工业企业的负责人也参加了理事会在线会议。

会议议程包括18个关于空间探索与发展领域合作的专题。

哈萨克斯坦方面向与会者介绍了其在经济部门数字化方面的经验，这些经验是基于使用哈萨克斯坦地球空间遥感系统、地理信息技术和卫星导航应用数据得出的。

与会者还讨论了在哈萨克斯坦组装和测试综合体的基础上制造光学和电信卫星的问题，以及实施投资项目以创建一个由3个航天器组成的哈萨克斯坦中等分辨率遥感卫星星座。

根据会议的讨论结果，理事会的2021年工作计划获得批准。独联体国家航天理事会下一次会议定于2022年上半年在俄罗斯联邦举行。

【编译：阿拉依】