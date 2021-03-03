哈萨克斯坦的商业活动预计将在2021年第一季度恢复

哈通社/莫斯科/3月3日---欧亚经济委员会执委会主席顾问马尔金娜3日在简报会上表示，欧亚经济委员会预测，2021年第一季度哈萨克斯坦和俄罗斯的商业活动将出现复苏趋势。

据她介绍，2020年，欧亚经济联盟所有成员国的国内生产总产值都下降了。与此同时，2021年1月，大多数欧亚经济联盟国家（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯）的GDP都有所下降。

发言人指出，经济活动将逐渐地恢复到原来的水平，这一过程的速度取决于内部因素。

根据委员会宏观经济政策部的预测，2021年第一季度哈萨克斯坦和俄罗斯的商业活动将恢复。预计白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦将稳定下来。亚美尼亚的商业活动预计将进一步下降。

在谈到统计指标时，发言人补充说，与2020年12月相比，2021年1月整个欧亚经济联盟成员国的商品和服务的消费价格上涨了0.7％。价格上涨的主要原因是食品（尤其是土豆、新鲜蔬菜和水果）的价格大幅上涨。这种趋势对于联盟的所有成员国来说都是十分典型的。

“还有一个积极的趋势。与2020年1月相比，2021年1月欧亚经济联盟的农产品产量增长了0.9％。在所有成员国中的牛奶产量（欧亚经济联盟的总产量增长了2.5％）都有所增加，其中最大的增长是哈萨克斯坦（增长了3.8％）和白俄罗斯（增长了3.1％）。哈萨克斯坦（增长4.7％）和吉尔吉斯斯坦（增长1.0％）的畜禽产量也有所增长。”发言人总结道。

【编译：阿拉依】



