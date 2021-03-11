联合国：2021年必须成为可持续能源转型的“历史性转折点”

哈通社/纽约/3月11日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯10日在在线举行的能源高级别对话中表示，可再生能源“对于建立可持续、繁荣与和平的未来至关重要”，并推动了清洁能源的发展和气候行动的步伐。

古特雷斯说：“我们面临明显的挑战：要在2050年之前实现净零排放，世界必须在未来十年内让碳排放量至少比2010年降低45％。”

此次对话提供了一个全球平台，旨在促进政府、企业和其他机构一道努力，致力于更可持续地利用能源。 20多位支持这一事业的部长级人士参与了会议。

古特雷斯强调，世界已经“远远偏离了轨道”，需要利用新冠大流行的恢复期来建立由可再生能源驱动的可持续经济。

古特雷斯说： “如果我们希望这种能源转型是公正的，并且能够成功创造新的就业机会，更清洁、更健康的环境以及富有弹性的未来，那么发展中国家需要获得强有力的支持。”

联合国将在今年9月举行能源峰会，古特雷斯将此次对话视为“加速全球可再生能源的部署并确保发展中国家能够使用可再生能源”的机会。

合作

五个技术工作组将为实现可持续发展目标7制定一份全球路线图，旨在到2030年让所有人都能获得可负担的清洁能源，到2050年实现净零排放。

由于能源消耗占所有温室气体排放量的四分之三，这也将有助于解决气候危机。

在未来的几个月中，支持这一举措的各国部长将推动各自国家做出自主能源契约承诺以实现可持续发展目标7，这将与各国按照《巴黎协定》做出的国家自主贡献计划以及长期气候目标相一致。

面对未来

联合国指出，除了对环境的影响外，在室内继续使用固体烹饪燃料每年还会导致超过160万人过早死亡，其中大多数是妇女和儿童。

全球路线图和能源协定推动了从化石燃料到可再生能源的转型，同时帮助了约8亿无法使用电力的人和将近30亿缺乏清洁、现代烹饪燃料和取暖燃料的人。

此次对话的秘书长、联合国负责经济与社会事务的副秘书长刘振民说：“由于今年全球在可持续能源方面的努力，我们预计许多利益攸关方将宣布其大规模相关承诺…… 这可能帮助我们朝着在2030年的最后期限之前实现可持续发展目标7迈出一大步。”

无法接受失败

今年将举行一系列联合国峰会和会议，包括全球可持续运输会议、食品系统峰会和第26届气候变化大会，都将是联合国提供推进可持续发展目标和《巴黎协定》的 重大机遇。

此次对话的联合主席、联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳说：“2021年必须成为让所有人获得可持续能源的历史性转折点。随着气候变化造成的生存威胁迫在眉睫，我们每个人都无法承受失败。我敦促每个国家、每个组织、每个企业都加入能源协定，加强在可持续能源方面的自主承诺。”