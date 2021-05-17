阿特劳州聚丙烯厂将于2021年底前建成

哈通社/努尔苏丹/5月17日 -- 据哈萨克斯坦萨姆鲁克-卡泽纳国家财富基金股份公司发布消息，萨-卡基金总裁萨特卡里耶夫当天对哈国家石油天然气公司下属企业及重点项目进行工作访问。

据哈油公司总裁阿伊达尔巴耶夫介绍，阿特劳州聚丙烯生产厂项目施工整体进度已超过86%。基础混凝土浇筑和地下管线安装已经完成，正在进行金属结构、工业管道和设备的安装工作。项目将于2021年底前竣工，2022年一季度启动试生产，项目建成后年产聚丙烯50万吨。此外，DHL集团正在阿特劳州«国家石化工业园»经济特区内建设数字化成品仓库。

萨特卡里耶夫还考察了阿特劳州炼厂，参观新型开放式提纯装置施工现场。项目一期工程将于2021年完成，能够解决成品油露天挥发的问题，还原土地耕种能力，消除对大气、地下水和动植物的影响。

阿特劳州炼厂是哈三大炼厂之一，由哈油气公司运营管理。哈油气公司是负责哈油气勘探、开采、加工和运输的国有企业，代表油气领域国家利益。萨-卡基金公司持有其90.42%的股份，哈央行持有9.58%的股份。

【编辑：木合塔尔·木拉提】