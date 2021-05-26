2021中国国际大数据产业博览会开幕

哈通社/贵阳/5月26日 —— 据中新社报道，2021中国国际大数据产业博览会(以下简称，数博会)26日在贵阳开幕，将持续至28日。

报道称，2021数博会由中国国家发展和改革委员会、中国工业和信息化部、中国国家互联网信息办公室、贵州省人民政府主办，围绕“数据创造价值创新驱动未来”大会主题，以“数智变物致新”为年度主题，聚焦前沿、致力共赢，围绕大数据最新技术创新与成就，采取线上线下相融合的办会模式，举办一会、一展、一发布、大赛及系列活动等。

2021数博会突出“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的办会理念，坚持“国际化、专业化、高端化、产业化、可持续化”原则，呈现出一场精彩纷呈的大数据行业盛宴。

数博会是全球首个大数据主题的中国国家级博览会，自2015年起已成功举办六届，并逐步发展成为充满合作机遇、引领行业发展的国际性盛会和共商发展大计、共享最新成果的世界级平台，不仅为贵州大数据发展创造了机遇、汇聚了资源，也为全球大数据发展贡献了中国智慧、提供了中国方案。

2021数博会上，海内外官员、专家、学者、业界精英等将通过线上线下的方式参与“数据安全”“5G驱动数智化转型”“全球数字服务贸易”“大数据助力乡村振兴”“数字政府建设与治理现代化”“第五届大数据科学与工程国际会议”等“一会”中的高端对话及论坛活动。

2021数博会的“一展”是由线上展和线下展组成的数博会专业展。线上展已于5月20日正式开展，已汇聚了NTT data、白山云等300余家海内外大数据行业企业的新技术、新产品、新方案、新应用。

线下展设置了国际综合馆、前沿技术馆、数字应用馆、智慧产业馆四个主题展馆，集中展示大数据领域新技术、新产品、新方案、新应用。中国央企、民营领军企业、海外企业等225家企业参展。参展企业还将在展期举办多场新产品及成果发布活动。

线下展特别设立了“大数据助力乡村振兴”主题展区，分别从乡村产业振兴、文化振兴等角度，全面展示贵州乃至中国全国范围内大数据促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的优秀成果和示范案例。

2021数博会的“一发布”即“数博发布”，以评选“数博会领先科技成果奖”为载体，征集发布全球最前沿、最具颠覆性、最具影响力、最具创新性的“黑科技”“新产品”“新技术”“商业模式”等。海内外企业、高校、科研机构已申报发布项目近600项。

2021数博会“大赛及系列活动”即以打造权威经典大数据行业赛事为目标，筹办“工业APP融合创新大赛”“贵阳大数据及网络安全精英对抗演练赛”，组织“数博投资大会”、产业招商、人才引进及大数据观摩体验等系列活动。

作为中国首个国家级大数据综合试验区的贵州，大数据与实体经济深度融合，数字经济增速连续6年中国全国第一；贵州全省“上云”企业已超2万家，形成集群式发展态势；外商投资也向贵州大数据行业加快集聚，信息传输、软件和信息技术服务业实际使用外资占贵州全省实际使用外资金额的30%以上。贵阳市贵安新区成为全世界聚集超大型数据中心最多的地区之一。