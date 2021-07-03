独立三十周年：多部哈国优秀文学著作参加2021年伦敦虚拟书展

哈通社/努尔苏丹/7月3日 – 在哈萨克斯坦共和国独立三十周年庆祝活动框架下，多部哈国优秀文学作品被选送参加了2021年伦敦虚拟书展。

据哈萨克斯坦外交部新闻中心消息，哈萨克斯坦驻英国大使馆会同哈萨克斯坦共和国国家科学园图使馆和国家翻译局，共同组织了哈国优秀文学作品参加2021年伦敦书展的相关工作。

此次虚拟书展于2021年6月21日~7月1日举行。

伦敦书展是一个销售和发行印刷、音频、电影、电视和数字内容以及讨论其出版权的全球平台。 每年，该展会都会汇集来自世界各地的 25,000 多名出版专业人士。 2021 年的书展因疫情因素仅以数字形式举行。

哈萨克斯坦的虚拟展台以«哈萨克斯坦独立 30 年»为主题，其中提供了各类哈国优秀文学作品的英文版介绍、作品摘录、宣传视频以及在线音乐会和主题网站等丰富信息。

其中，包括了硕罕·瓦里汉诺夫竞选作品、阿拜·库南拜作品集以及哈萨克文学选集等。这些作品在2019年和2020年经哈国与剑桥大学的合作，被翻译为英文出版发行。

展会上还展示了与英国共同合作的哈英大辞典项目，该词典将收录超过50万哈萨克文-英文词汇，预计将在2021年底正式出版。

【编译：木合塔尔·木拉提】