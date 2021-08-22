托卡耶夫总统观摩国民警卫队“坚毅-2021”军事演习

哈通社/阿拉木图/8月22日 -- 哈萨克斯坦总统、武装力量总司令哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫22日观摩了正在阿拉木图州进行的«坚毅-2021»军事演习。

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦内务部国民警卫队日前在阿拉木图州军事训练基地启动了代号为«坚毅-2021»的军事技战术演习行动。

22日，正在当地进行视察的总统托卡耶夫前往演习现场，对演习过程进行了观摩。

在随后对基地参演官兵发表的讲话中，托卡耶夫总统强调指出，执法机构在奠定哈萨克斯坦走向强盛国家的基础方面作出了巨大的贡献。

«正是在诸位的忠诚守护下，我们的国家得以建立了安定的社会秩序。与犯罪作斗争、保障公民安宁的生活——是一项风险颇高的工作。执法机构成员应随时戒备，反击一切威胁，这需要很高的责任感和意志力。警务人员必须时刻保持警惕。正因如此，这样的演习训练对于官兵技战术的进步非常重要。»托卡耶夫总统说。

总统在讲话中指出，在执法机构任职会受到身心压力，有时甚至会危及个人生命。

«独立至今，哈萨克斯坦已有802名内务部下属机构和国民警卫队的成员因公殉职。他们忠诚的践行了自己守护人民和法律的誓言，因此这些英雄的名字也永远不会被人民遗忘。»托卡耶夫总统说。

总统还指出，自哈萨克斯坦独立以来，共有1567名警员因其无畏的勇气和英雄主义的行为，获得了授勋。

托卡耶夫总统还在讲话中表示，今后三年内，哈政府将大力落实执法机构人员薪资待遇的提升工作，并为在职警务人员和国民警卫队官兵提供住房保障。总统强调，对执法人员的全面社会支持仍然是我们国家的优先事项之一。

托卡耶夫总统还高度评价了此次举行的«坚毅-2021»军事技战术演习，称这一高水平的演习证明内务部已经准备好预防和应对各种威胁。总统同时指出，官兵们要戒骄戒躁，不能止步于当前的成绩，而要继续关注和学籍国际先进经验，不断完善人员培训体系。

托卡耶夫总统还提醒强力部门的工作人员，哈萨克斯坦的年轻人将会以他们为榜样。«执法者是一个尊贵的头衔，应由担得起这个头衔的人来担任。人民的信任与感激，是你们工作价值的最高体现。我相信我国的执法人员们能够证明自己是值得我们托付这种信念的。»托卡耶夫总统说。

演习结束后，托卡耶夫总统还观摩了特种部队官兵的肉搏战训练，并在内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫的陪同下参观了训练中心内部的一系列训练设施。

【编译：木合塔尔·木拉提】