中国计划在2021年发射探日卫星

哈通社/北京/9月29日 -- 中国计划在今年年内发射该国首颗太阳探测卫星——太阳双超卫星。这是该国不断推进中的太空计划的一部分。

在中国广东省珠海市举行的第十三届中国国际航空航天博览会上，现场展出了由中国航天科技集团八院研制的太阳双超卫星。

据中国航天科技集团的研究人员介绍，即将发射的太阳双超卫星将在国际上首次实现空间太阳Hα波段的光谱成像探测。通过对这条谱线的数据分析，可获得太阳爆发时大气温度、速度等物理量的变化，研究太阳爆发的动力学过程及物理机制。

中国目前已初步建立了地面太阳监测网，并在太阳光谱、太阳磁场领域取得了一定的成果。而太阳探测卫星的发生，将推动该国空间探测技术领域的发展。

太阳的变化深刻地影响着地球上生命的生存，强耀斑和日冕物质抛射等太阳活动事件更是时刻影响着地球的空间环境。对太阳活动的观测和研究具有重要的科学意义和巨大的应用价值。

第十三届中国国际航空航天博览会于28日开幕，有线上线下近40个国家和地区的700家企业、数千件展品参展，室内展览面积达10万平方米，展馆数量增加至11个；室外展览面积36万平方米，地面装备动态演示区12万平方米，参展飞机107架。

【编辑：木合塔尔·木拉提】