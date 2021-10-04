2021年诺贝尔生理学或医学奖揭晓

哈通社/斯德哥尔摩/10月4日 —— 据新华社消息，瑞典卡罗琳医学院4日宣布，将2021年诺贝尔生理学或医学奖授予戴维·朱利叶斯(David Julius)和阿德姆·帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)两名科学家，以表彰他们在发现温度与触觉“感受器”方面所做出的贡献。

据了解，朱利叶斯利用辣椒素（一种从辣椒中提取的刺激性化合物，能产生灼烧感）来识别皮肤神经末梢上对热做出反应的感受器，而帕塔普蒂安利用压力敏感细胞发现了一种对皮肤和内部器官的机械刺激作出反应的新型感受器。

这些突破性的发现促进了科学界展开大量的研究活动，使我们对神经系统如何感知热、冷和机械刺激的了解更加深入。

两位获奖者指出，当我们尝试理解感官与环境之间复杂的相互作用时，有些关键的环节被忽视了。

据悉，从1901年到2020年，诺贝尔生理学或医学奖共颁发了111次。未颁发的9年分别是1915、1916、1917、1918、1921、1925、1940、1941、1942年。 111次颁奖中，39次为单人获奖，33次为2人共享，39次为3人共享。 从1901年至2020年，共222人获奖。

【编辑：小穆】