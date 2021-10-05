2021年诺贝尔物理学奖揭晓

哈通社/努尔苏丹/10月5日 —— 据海外网消息，当地时间10月5日11时45分，2021年诺贝尔物理学奖正式揭晓。

瑞典皇家科学院宣布，将该奖项授予美国日裔气象学家真锅淑郎（Syukuro Manabe）、德国海洋学和气象学家克劳斯·哈塞尔曼（Klaus Hasselmann）和意大利量子物理学家乔治·帕里西（Giorgio Parisi），以表彰其在理解复杂物理系统方面的开创性贡献。

据了解，真锅淑郎是美国普林斯顿大学气象学家，1958年毕业于东京大学。哈塞尔曼是马克斯普朗克气象研究所教授。他们“为地球气候的物理模拟、量化变率和可靠预测全球变暖”做出了突出贡献。乔治·帕里西是罗马大学理论物理学教授，研究重点是量子场论、统计力学和复杂系统。他因“发现从原子到行星的物理系统中无序和波动的相互作用关系”而获得表彰。

据悉，诺贝尔物理学奖自1901年首次颁奖至今，已颁发115次。截至目前，诺贝尔物理学奖共有218位获得者，其中4位是女性科学家。

诺贝尔物理学奖是根据已故的瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱而设立的，也是诺贝尔1895年在遗嘱中首个提及的奖项领域，旨在颁发给“在物理学领域做出最重要发现或发明的人”。