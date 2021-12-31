2021年哈萨克斯坦经济成绩表现亮眼

哈通社/努尔苏丹/12月31日 -- 2021年，尽管受到新冠肺炎疫情和防疫限制措施影响，哈经济仍然保持一定的增长速度。1-11月，哈GDP增速达到3.8%，服务行业加快复苏，实体经济部门保持增长，出口加快带动贸易顺差持续扩大，非石油行业投资积极性不断提高。

根据哈萨克斯坦国家经济部数据，1-11月，哈服务行业增长2.9%，实体经济部门增长3.9%，信息通信、商贸、供水、供电、建筑、制造等行业增速较快。

扩大吸引国内国外投资仍是经济增长的主要驱动力。1-11月，哈固定资产投资同比增长2.6%。其中，非采矿业投资增长11.7%，建筑业投资增长110%，制造业投资增长50.5%，农业投资增长40.5%，商贸业投资增长34.2%，房地产业投资增长18.6%，金融业投资增长14.2%。

奇姆肯特市、阿拉木图市、阿克托别州和巴甫洛达尔州投资增速领先全国。

1-10月，哈实现货物进出口总额822亿美元，同比增长14.1%。其中，出口491亿美元，增长23.5%（出口制成品155亿美元，增长24.4%）；进口331亿美元；实现贸易顺差160亿美元。

1-11月，哈制造业增速达到5.2%。全国15个地区制造业保持增长，阿拉木图市、阿拉木图州和克孜勒奥尔达州增速领先全国。

机械制造业增长18.5%。其中，汽车生产增长21.3%；铁路车厢和机车生产增长56.7%；建材生产增长9.2%；金属制成品生产增长18.1%；塑料制品生产增长41.4%；制药业生产增长27.9%；家具生产增长9.7%；服装生产增长8.7%。

采矿业继续呈现复苏态势，同比增长0.8%。其中，金属矿开采增长3.9%；矿山工程服务增长1.8%；煤炭开采增长0.7%；石油、天然气和其他矿产资源开采出现下降。

建筑行业继续保持较快增长，增速达到6.2%。全国15个地区建筑业保持增长，阿拉木图市、曼格斯套州和阿克莫拉州建筑业增速领先全国。

1-11月，累计新交付住房1340万平米，同比增长10.6%。全国15个地区新交付住房面积保持增长，奇姆肯特市、东哈州和库斯塔奈州指标领先全国。

农业生产同比下降2.5%，降幅最大的地区包括库斯塔奈州、北哈州和阿克莫拉州。全国11个地区农业生产保持增长，巴甫洛达尔州和东哈州增速最快。

【编译：木合塔尔·木拉提】