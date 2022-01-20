世界气象组织：2021年为有记录以来最暖的七个年份之一

哈通社/日内瓦/1月20日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织今天表示，尽管全球平均气温因2020-2022年的拉尼娜事件而暂时降温，但2021年仍是有记录以来最暖的七个年份之一。

根据经世界气象组织整合的六个主要国际数据集，2021年的全球平均气温比工业化前(1850-1900年)水平约高出了1.11 (± 0.13)℃。

同时，2021年为连续第7个（2015-2021年）全球气温高于工业化前水平1℃以上的年份。

由于大气中的吸热温室气体达到了创纪录水平，全球变暖和其他长期气候变化趋势预计将持续下去。

升温已接近《巴黎协定》下限

气候变化《巴黎协定》力求将全球平均温度的升幅控制在远低于高出工业化前水平2°C的水平，同时努力将温升限制在高出工业化前水平1.5°C。

2021年的全球平均气温比工业化前(1850-1900年)水平高出1.11℃，已接近《巴黎协定》寻求避免的升温下限。

越来越暖

自上世纪80年代以来，每个十年都比前一个十年更暖。预计这种情况将持续下去。

最暖的七个年份都出现在2015年以来，其中2016年、2019年和2020年位列前三。2016年发生了异常强烈的厄尔尼诺事件，促使全球平均升温达到了创纪录水平。

与近几年相比，2021年由于拉尼娜事件增温相对不太显著。即便如此，2021年仍比前几个受拉尼娜影响的年份更暖。

拉尼娜现象是指赤道太平洋中部和东部洋面温度的大尺度降温，并伴有热带大气环流的变化。它对天气和气候的影响通常与厄尔尼诺现象相反。拉尼娜现象有暂时的全球降温效应，通常在事件发生的第二年最强。

破坏性影响

气象组织秘书长塔拉斯表示，温室气体的增加导致的总体长期变暖现已远大于自然气候驱动因素带来的全球平均气温的逐年变率。

他说：“2021年将因加拿大创纪录的近50°C气温（与炎热的阿尔及利亚撒哈拉沙漠地区报告的数值相当）、亚洲和欧洲的异常降雨和致命洪水、以及非洲和南美洲部分地区的干旱而被人们铭记。气候变化的影响和与天气相关的危害改变了每个大陆上社区的生活，产生了破坏性影响。”

气温只是气候变化的指标之一。其他指标包括：温室气体浓度、海洋热含量、海洋pH值、全球平均海平面、冰川质量、以及海冰范围。

数据来源

世界气象组织使用的数据集来自美国国家海洋和大气管理局(NOAA)、美国宇航局戈达德空间研究所(NASA GISS)、英国气象局哈德利中心和东英吉利大学气候研究室(HadCRUT)、伯克利地球组织、欧洲中期天气预报中心及其哥白尼气候变化服务机构和日本气象厅。