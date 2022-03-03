阿斯塔纳国际交易所表彰2021年最活跃经济商/托管行

哈通社/努尔苏丹/3月3日 -- 阿斯塔纳国际交易所(AIX)日前发布2021年年度交易成果，并为其中最活跃的经济商/托管行颁发了9类奖项。

其中，中金公司作为AIX的首家国际经纪商，致力于AIX一带一路市场中雄鹰债(Falcon Bond)产品推广及阿斯塔纳国际金融中心营销活动，被授予«最活跃提升AIX在中国地区知名度»奖项。

表彰活动全部奖项如下：

最佳权益工具经纪商 - Freedom Finance JSC

最佳债务工具经纪商 - SkyBridge Invest JSC

最佳散户市场发展 - Halyk Finance JSC

最佳企业银行团队 - Jusan Invest JSC

最佳年度突破 - Jusan Invest JSC

最活跃提升AIX在中国地区知名度 - 中国国际金融有限公司(CICC)

最活跃促进哈萨克斯坦投资机会 - Renaissance Capital

最高成交额托管行 - RBK Bank JSC

最高活跃度托管行 - Halyk Bank JSC

AIX首席执行官雷纳特·贝克图洛夫(Renat Bekturov)表示：«我们的共同目标是深度开发区域资本市场并在哈萨克斯坦和区域的经济增长和金融稳健发展中发挥关键作用。我们非常感谢AIX交易会员为提升区域资本市场所作出的贡献。AIX将继续致力于提高散户投资者金融素养，专注于开发高效的基础设施，并为AIX参与者提供公平、清晰、开放的市场准入和投资机遇；同时通过阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）监管更安全、更便利地交易和持有证券产品，提升流动性。»

阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)是一个独立的司法管辖区，于2018年开始运营。中心至2025年的发展战略指出，AIFC未来的目标是成为涵盖整个中亚、欧亚经济联盟、高加索的区域性金融枢纽。

AIX作为阿斯塔纳国际金融中心资本市场平台于2017年成立。AIX的股东为阿斯塔纳国际金融中心管理局、上海证券交易所、丝路基金、高盛集团和提供其交易平台的纳斯达克。

AIX的使命是通过向公共和私营企业提供清晰和有利的的融资环境，在哈萨克斯坦和区域深度开发资本市场以促进区域经济增长。AIX同时为«一带一路»项目及矿业企业设有特殊板块。

截至2022年2月1日，已有总计89个不同发行人的136只证券在AIX挂牌上市，筹集的债务资本约为12.7亿美元，股权资本为3.21亿美元，上市公司总市值超过480亿美元。AIX共有29家交易会员，包括来自哈萨克斯坦本国、俄罗斯、中国和欧洲国家的经纪商。 超过16万个投资者账户在AIX中央证券存托所(CSD)中开设。



