2021年四项气候变化关键指标打破纪录

哈通社/努尔苏丹/5月18日 —— 据联合国新闻处消息，2021年，四个关键气候变化指标——温室气体浓度、海平面上升、海洋热量和海洋酸化——创下了新纪录。

世界气象组织表示，这是人类活动正在造成全球范围内陆地、海洋和大气变化的又一明显迹象，对可持续发展和生态系统有着持久、有害的影响。

世界气象组织是联合国系统关于天气、气候和水的权威机构。该机构的《2021年全球气候状况报告》确认：过去七年是有记录以来最暖的七年。2021年“仅仅”是这七个最暖年份之一，是因为年初和年底出现了拉尼娜事件。拉尼娜事件产生了暂时的降温效果，但并没有扭转气温上升的总体趋势。2021年的全球平均气温比工业化前水平约高出了1.11(±0.13)°C。

走出化石燃料的“死胡同”

联合国秘书长古特雷斯在这份旗舰报告发表之际，批评了“人类在解决气候恶化问题方面的一桩桩惨淡败绩”。他呼吁采取紧急行动，抓住能源系统转型的“低垂果实”，走出化石燃料的“死胡同”。

在视频致辞中，古特雷斯提出了五项关键行动，以启动可再生能源转型。这些行动包括获取更多的可再生能源技术和供应，将可再生能源的私营和公共投资增加两倍，并停止对化石燃料的补贴——目前全球每分钟的补贴额高达约1100万美元。

古特雷斯说：

-可再生能源是通向真正能源安全、稳定电力价格和可持续就业机会的唯一途径。如果我们共同行动，可再生能源转型可成为21世纪的和平项目。

他强调，我们必须在这十年内采取全球行动，防止日益恶化的气候影响，并将升温控制在高于工业化前水平1.5℃以下。

不作为的沉重代价

联合国大会主席沙希德表示，这份报告再次提醒人们不作为会付出何等沉重的代价。

-报告的结论是明确的：我们正在输掉控制气候变化的战斗，而且还无法阻止环境退化。沙希德强调，-我们拥有资源、技能和技术，我们拥有告诉我们应对气候变化的必要性的科学：我们缺乏的是政治意愿。

-作为一个非常清楚海平面上升风险的小岛居民，我深有体会。作为联大主席，我仍然希望这种紧迫性将转化为增强的政治意愿和集体行动。-他说。

早期预警是关键

世界气象组织秘书长塔拉斯教授表示：

-下一个有记录以来最暖年份出现在我们眼前只是个时间问题。气候变化正在我们眼前发生。人类导致的温室气体所捕获的热量将使地球变暖，影响数代人。除非发明了从大气中清除碳的技术，否则海平面上升、海洋热量和酸化将持续数百年。有些冰川已到了不可逆转的地步，而这将对这个已有20多亿人饱受水资源压力的世界产生长期影响。

塔拉斯进一步指出：

-极端天气对我们的日常生活产生了最直接的影响。多年来在备灾方面的投资，意味着我们能够更好地挽救生命，尽管经济损失仍在不断飙升。但我们任重而道远。非洲之角正在经历的干旱紧急状况、南非最近发生的致命洪水、以及印度和巴基斯坦的极端高温就在我们眼前。

他强调，“早期预警系统”是适应气候变化的关键，但只有不到一半的气象组织会员国拥有这些系统。按照秘书长古特雷斯的要求，我们承诺将在未来五年内让早期预警惠及每个人。»

《世界气象组织全球气候状况报告》在世界经济论坛2022年年会5月22日在瑞士达沃斯开幕前夕发布，同时也将成为今年晚些时候在埃及举行的联合国气候变化谈判（即第27届缔约国大会）的正式文件。

关键讯息

温室气体浓度

2020年，温室气体浓度在全球创下新高， 2021年温室气体浓度在持续增加。

气温

2021年的全球年平均气温比1850-1900年工业化前平均气温高出约1.11±0.13°C。最近七年（2015至2021年）是有记录以来最热的七年。

海洋热量

海洋热量创历史新高。2021年，海洋上层2000米深度继续升温，预计未来还将持续——这一变化在百年到千年的时间尺度上是不可逆的。这种暖温正不断向更深层次渗透。2021年，大部分海域都在某个时间点上经历过至少一次«强»海洋热浪。

海洋酸化

海洋吸收了人类每年排放到大气中的约23%的二氧化碳。这与海水发生反应，导致海洋酸化，威胁着生物和生态系统服务，进而威胁到粮食安全、旅游业和沿海保护。随着海洋pH值的下降，海洋从大气中吸收二氧化碳的能力也随之下降。

海平面上升

全球平均海平面在2013至2021年间平均每年上升4.5毫米，之后于2021年创下了历史新高。这一速率是1993至2002年间的两倍多，主要原因是冰盖中冰量的加速流失。这对数亿沿海居民产生了重大影响，加大了其对热带气旋的脆弱性。

冰冻圈

尽管2020-2021年冰川年的融化程度低于最近几年，但在几十年的时间尺度上，冰量损失有明显的加速趋势。自1950年以来，世界上的基准冰川已平均减薄了33.5米（冰当量），其中76%的减薄发生在1980年以后。

对于加拿大和美国西北部的冰川来说，2021年是特别糟糕的一年。由于6月和7月的热浪和火灾，冰量损失创了纪录。

八月中旬，格陵兰经历了一次特殊的融化事件并在海拔3216米的冰原最高点«顶峰站»出现了有史以来首次有记录的降水。

热浪

2021年异常的热浪打破了北美西部和地中海的记录。7月9日，加利福尼亚州死亡谷的气温高达到54.4°C，而西西里岛的锡拉丘兹的气温达到了48.8°C。6月29日，加拿大不列颠哥伦比亚省的气温达到了49.6°C。

洪水

在中国河南省的洪水造成了177亿美元的经济损失。7月中旬，欧洲西部经历了有记录以来最严重的洪灾，德国的经济损失超过了200亿美元。生命损失惨重。

干旱

干旱影响了世界许多地区，包括非洲之角、加拿大、美国西部、伊朗、阿富汗、巴基斯坦和土耳其。在位于亚热带的南美洲地区，干旱造成了巨大的农业损失，破坏了能源生产和河流运输。

2022年迄今，非洲之角的干旱已经加剧。东非正面临着非常现实的前景：连续第四个季度无雨，这使埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里陷入了40年不遇的干旱。

飓风

2021年的飓风艾达是北大西洋本飓风季最大的飓风，于8月29日在路易斯安那州登陆，美国的经济损失估计为750亿美元。

臭氧洞

南极上空的臭氧洞又大又深，颇为异常。在强大、稳定的极地漩涡和平流层下部温度低于平均条件的影响下，达到了最大面积2480万平方公里（相当于非洲的面积）。

粮食安全

冲突、极端天气事件和经济冲击的复合影响，因新冠疫情而进一步加剧，削弱了几十年来在改善全球粮食安全上取得的进展。2021年人道主义危机不断恶化，也导致越来越多的国家面临饥荒风险。2020年营养不良的总人数中，一半以上生活在亚洲(4.18亿)，三分之一生活在非洲(2.82亿)。

流离失所

水文气象危害持续导致境内流离失所。截至2021年10月，记录在案的流离失所人数最多的国家是中国(140多万人)、菲律宾(近39万人)和越南(66万多人)。

生态系统

有些生态系统正在以前所未有的速度退化。例如山区生态系统 ——世界水塔——就受到了严重影响。升温加大了海洋和沿海生态系统（包括海草草地和海带林）不可逆转的损失风险。珊瑚礁尤其易受到气候变化的影响。预计在升温1.5°C时，它们将失去70%至90%的原有覆盖面积，在升温2°C时，将失去99%以上。根据海平面上升的速度，目前20-90%的沿海湿地有可能在本世纪末消失。这将进一步损害粮食供应、旅游业和海岸保护等生态系统服务。