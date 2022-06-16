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    12:42, 16 六月 2022 | GMT +6

    2021年哈萨克斯坦经济恢复至疫情前水平

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    哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 2021年哈萨克斯坦年经济增速达到了4.1%，基本恢复到了大流行爆发前的水平。

    哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫16日在参议院（议会上院）召开的哈萨克斯坦共和国政府和共和国预算执行控制账户委员会《关于执行2021年共和国预算报告》的听证会上做出了上述汇报。

    央行行长在报告中称，2021年，全球经济均基本恢复到了大流行前的水平，全球年经济增长率为6.1%，达到了40年来的最高值。其中，哈萨克斯坦经济增速在2021年为4.1%，也恢复到了大流行前水准。

    皮尔玛托夫指出，世界经济的快速复苏，导致了对原材料和食品的过度需求以及价格的高涨。这一现象，与能源危机一起，使得全球多个国家出现了通货膨胀率急速上升的情况。

    央行行长表示，由于大规模疫苗接种和限制措施的减弱，以及伴随着全球商业活动增加和大规模反危机措施的实施，世界经济迅速复苏，外部通胀压力不断增加。

    在外部通胀压力不断增长的同时，国内个别商品市场的失衡，也导致哈萨克斯坦的通货膨胀遭遇巨大的压力。尽管 2021 年上半年通胀趋于稳定，但在全球食品、原材料和供应价格面临的趋势背景下，通胀从年中开始加速。

    他在报告中指出，夏季蔬菜市场价格的失衡、燃料油和润滑油价格的上涨，以及服务费用的上升，都是推高通胀的原因。

    他强调，在当时状态下，央行与政府一道，根据总统的相关指示，努力采取措施，确保将通货膨胀率控制在了8.5%以内。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 议会上院 央行 统计 经济 议会 黄金储备
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