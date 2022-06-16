联合国难民署发布2021年全球趋势报告

哈通社/日内瓦/6月16日 —— 据中新社消息，联合国难民署16日发布2021全球趋势报告称，被迫流离失所人数在过去十年中一直呈增长态势，并于今年达到了有记录以来的最高点，只有新的构建和平的协调行动才能扭转这一趋势。

根据联合国难民署2021全球趋势报告，截至2021年年底，因战争、暴力和迫害而被迫流离失所的人数为8930万，比上一年增长8%，是十年前的两倍多。而今年的俄乌冲突更是引发了二战以来扩散速度最快、规模最大的被迫流离失所危机；非洲、阿富汗等地的其他紧急情况也导致该数字急剧攀升，首次突破一亿关口。

联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪表示，过去十年里，这个数字每年都在增长。如果国际社会无法团结一致采取行动来应对悲剧、平息冲突，寻找持久的解决方案，这种可怕的趋势将持续下去。

报告指出，去年，冲突导致的境内流离失所人数连续第十五年呈增长趋势，达到5320万人。一些地区的暴力活动和冲突加剧，导致流离失所人数激增。

但是，全球趋势报告也呈现了积极的一面。2021年重返家园的难民和境内流离失所者人数增长，恢复到疫情前的水平，其中选择自愿返乡的难民和境内流离失所者增长71%。

“虽然骇人的新难民危机层出不穷，部分原有危机没有得到解决甚至愈演愈烈，但一些国家和社区仍在携手努力，为被迫流离失所者寻找解决方案。”格兰迪补充道。“许多地方都能看到这样令人欣慰的景象，例如周边地区支持科特迪瓦人返乡的合作计划。这样至关重要的行动需要尽快在其他地区复制和推广。”

报告指出，2021年有约8.12万人取得或确认了公民身份，这是自2014年联合国难民署开展«我属于»计划以来，摆脱无国籍状态人数最多的一年。