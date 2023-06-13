2022年德国投资近15亿欧元用于能源研发

哈通社/阿斯塔纳/6月13日--据中新网道，德国联邦经济与气候保护部近期出版了2023年联邦能源研究报告。其中指出，2022年，德国政府在能源研究方面投入了14.9亿欧元，比2021年增长了13%。

报告称，2022年，德国在7365个在运项目和1661个新研究项目中投入了11.1亿欧元。其中3.2亿欧元经费投入到全球最大研究所之一的亥姆霍兹研究所。

报告显示，超过3亿欧元资金流向了从事能源研究的中小型企业。其他资金接收机构为大型企业、研究机构和大学。研究领域包括能源消耗、生产、网络和储存等。

报告称，大约52%的德国能源消耗用于供暖和制冷，大部分供暖来自化石燃料。"因此，快速扩展基于可再生能源的供热和制冷技术创新对于气候中和至关重要。"

报告指出，绿色氢能也将在未来能源系统中发挥重要作用。德国政府支持整个价值创造链中技术和非技术创新的研究、开发和示范。

德国联邦外贸与投资署总经理Robert Hermann表示，该研究报告不仅表明德国对最终保护气候研究的长期承诺，还指定了创新公司可以获得的资助领域。“这是德国作为商业投资地的另一个优势。”

德国联邦外贸与投资署是德国联邦政府对外贸易和对内引资的机构。该机构为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持，并协助在德成立的企业进入外国市场。