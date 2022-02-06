联合国贸发会议将2022年全球经济增长预测下调至2.6%

哈通社/努尔苏丹/3月25日-- 据中新网消息，当地时间3月24日，联合国贸发会议发布贸易和发展报告，预计今年全球经济增长前景恶化。

报告显示，受俄乌冲突及各国近几个月的宏观经济政策变化影响，联合国贸发会议将2022年全球经济增长预测从3.6%下调至2.6%。发达经济体加息以及全球金融市场的无序变动可能对发展中经济体造成毁灭性打击。

联合国贸发会议预计，发展中国家今年将需要3100亿美元来偿还外部公共债务，俄罗斯经济今年将经历深度衰退，西欧、中亚、南亚和东南亚的部分地区经济增长率也将显著放缓。

联合国贸发会议秘书长格林斯潘表示，俄乌冲突带来的经济影响将加剧目前的全球经济增长放缓趋势，并削弱从新冠肺炎疫情冲击中的复苏。战争导致物价飙升、汇率不稳定，食品和燃料价格飞涨将对发展中国家的最脆弱人群产生直接影响。继一些发展中国家在2021年底因通胀压力而采取紧缩政策后，当前的俄乌冲突可能会使发达国家加强货币紧缩趋势，并可能削减预算。此外，全球需求减弱、国际层面的政策协调不足以及疫情导致的债务水平上升将产生金融冲击波，把一些发展中国家推向债务违约、经济衰退和发展停滞的境地。