欧佩克：哈萨克斯坦2022-2023年石油产量将增长

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 欧佩克组织称，石油供应增长的主要驱动力将是美国、挪威、巴西、加拿大和圭亚那。同时，预计美国和其他国家供应的增加将主要通过当前项目的扩产来实现。

同时，欧佩克将2022年非欧佩克国家石油供应增长预测维持在210万桶/日。报告称，中国和加拿大的增长被其他国家的减少所抵消。根据报告，2022年期间供应的增加将主要来自美国、加拿大、巴西、中国、哈萨克斯坦和圭亚那，而来自俄罗斯、印度尼西亚和泰国的石油出口可能会减少。

报告称，尽管如此，美国生产运营和东欧地缘政治局势的不确定性仍然很高。

欧佩克预计2022年哈萨克斯坦石油产量将增加，达到195万桶/日，与此前的估计一致（根据此前欧佩克+部长级会议的结果，哈萨克斯坦2022年8月石油产量为170.6万桶/日）。2023年哈萨克斯坦预计将增加6万桶/日，主要来自卡沙甘油田增产。预计田吉兹油田的石油产量和卡拉恰甘纳克油田的凝析油产量也将略有增加。

根据该组织的报告，2023年全球石油需求可能增加270万桶/日，达到1.03亿桶/日。欧佩克将2022年石油需求增长预测维持在340万桶/日。

【编译：木合塔尔·木拉提】