哈萨克斯坦2022年吸引海外直接投资280亿美元，创下10年来新高

哈通社/阿斯塔纳/4月3日--来自外交部的数据显示，2022年，哈萨克斯坦吸收海外直接投资280亿美元。

为落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫重要指示，哈外交部计划在未来7年吸引至少1500亿美元的海外投资。

截至2022年底，哈萨克斯坦的海外直接投资流入总量为280亿美元，比2021年增加了17.7%。这是过去10年来的最高记录（2012年为289亿美元）。

按国家划分，荷兰仍然是最大的投资来源地，总额为83亿美元，其次依次为美国—51亿美元，瑞士—28亿美元，比利时—16亿美元，俄罗斯—15亿美元，韩国—15亿美元，中国—14亿美元，法国—7.7亿美元，英国—6.61亿美元，德国—4.695亿美元。

按行业划分，采矿行业吸收的海外投资最多，总额达121亿美元（增长25％），其次以此为制造业—56亿美元（增长2.7％），批发和零售业—51亿美元（增长36％），专业科技服务—12亿美元（增长2.2倍），运输仓储业—12亿美元（增长13.5％）。

按地区划分，阿特劳州吸引的海外投资总额最高，达83亿美元（增长48.3％），其次依次为，阿拉木图市—76亿美元（增长10.9％），阿斯塔纳市—22亿美元（增长107.2％），东哈州—22亿美元（增长3.1％），阿克托别州—12亿美元（减少11.2％）。

【编译：阿遥】