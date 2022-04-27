2022年一季度哈国个人贷款量增长了32.5%

哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 哈国国民出于个人需求而申请并获得的贷款总量增长了32.5%。

哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫27日在新闻发布会上表示，2022年一季度，哈萨克斯坦国内生产总值增幅为3~4%。

-一月事件后，也就是从2月份开始，经济各领域都呈现出了良好的增长态势。我们预计当前的基准利率水平将为可持续经济增长创造必要条件。-他说。

据央行行长介绍，随着银行放贷量的增长，经济活动也不断加强。

2022年一季度经济领域新增贷款总量同比增长了25.3%。其中企业贷款增长19.6%，个人贷款增长32.5%。

央行行长还表示，基准利率的提高不会对贷款的发放要求带来任何影响。

-今后银行业将继续适应由于潜在的并购，以及国民的财务习惯从消费模式转向储蓄模式而带来的变化。鉴于经济的积极动态，计划通过财政政策来刺激需求，这可能会在短期内增加通胀的压力。过去三年间共和国预算支出的平均增长率为16.7%，而2022年则打打牌了23.6%。- 皮尔玛托夫说。

根据此前报道，哈萨克斯坦央行货币政策委员会25日作出决定，将基准利率上调至14%，浮动幅度为+/- 1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】