北哈州产品2022年远销全球34个国家

哈通社/彼得罗巴甫尔/2月10日 – 北哈州企业去年获得的出口许可证数量同比增长了15%，当地生产出的产品远销34个国家。

据北哈州企业家联合会消息，在2022年全年，联合会下属的专业机构共发出了3066张标记产品生产来源的资格证书。其中2624张证书，授予了当地的出口企业。

北哈州企业家联合会理事长提穆尔·别科夫说：

- 如果对去年进行总结，可以发现无论是出口资格证的申请，还是国内销售产品的资格证申请，都出现了明显的增长。我们发放给出口商的资格证书较2022年增长了15%，而发给国内销售企业的证书量增加了32%。

2022年，产自北哈州的产品出口到了全球34个国家，其中包括俄罗斯、比利时、阿塞拜疆、伊朗、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、中国、土耳其、阿富汗、荷兰、意大利等。

出口量最多方向是乌兹别克斯坦。北哈州向该国出口的产品主要是小麦、麸皮和小麦淀粉。

此外，去年北哈州向欧盟国家的出口量也有显著提升。

北哈州向伊朗出口大麦、小麦，向阿富汗出口面粉、鸡蛋，向中国出口小麦和亚麻籽油，向土耳其出口硬质小麦和扁豆。

国家采购方面去年共有7家企业获得了许可证书。

【编译：木合塔尔·木拉提】