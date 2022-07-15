哈以双边贸易额在2022年同比增长超4倍

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 哈以政府间经贸合作委员会第九次会议日前在努尔苏丹举行，会议主题之一是增加两国之间的贸易额。

哈国家投资公司（KAZAKHINVEST）消息称，由Agrigo公司(AIC)、Mekorot国有公司（水资源管理）、AshraInsurance出口保险公司和哈萨克斯坦-以色列商会代表组成的以色列代表团与哈萨克斯坦政府和商业机构举行了多次会议，讨论了实施联合项目的可能性。

Agrigo专业从事高科技畜牧和农业综合体、温室和水产养殖项目的开发和«交钥匙工程»建设。公司代表表示有意作为开发商和共同投资者参与哈葵花籽油加工、鲑鱼养殖和启动生物肥料生产等项目。以色列国家水资源管理公司Mekorot准备在哈萨克斯坦应用其丰富的经验。

根据哈贸易部的数据，2022年一季度，哈萨克斯坦与以色列之间的进出口贸易额为2.013亿美元，比2021年同期（4890万美元）增长4.1倍。以色列公司准备扩大进口商品的范围，目前正在研究将哈萨克斯坦面制品和软饮料在以色列大型超市上架的相关事宜。

哈政府副总理、贸易与一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫还邀请以色列企业积极投资霍尔果斯国际边境合作中心境内的联合项目。

哈副总理表示，«霍尔果斯-东门»是集经济、产业、旅游、文化合作为一体的经济特区，是哈萨克斯坦和中国边境独特的跨境区域。哈萨克斯坦正在修订«霍尔果斯-东门»经济特区进一步发展的方案，计划重点发展其加工能力、产业合作和全球供应链。哈萨克斯坦邀请以色列政府机构和企业详细研究该区域内的所有合作机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】