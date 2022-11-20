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    20:41, 20 11月 2022 | GMT +6

    总统选举-2022：全国投票率已达69.31%

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    哈通社/阿斯纳塔/11月20日 – 哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票率已达69.31%。

    据哈萨克斯坦中央选举委员会秘书穆赫塔尔·耶尔曼消息，统计显示，截止2022年11月20日20:00整，全国各地区（各州、直辖市）的登记选民投票比例分别为（%）：

    阿拜州 – 80.18

    阿克莫拉州 – 78.87

    阿克托别州 – 72.20

    阿拉木图州 – 72.10

    阿特劳州 – 70.87

    西哈州 – 67.77

    江布尔州 – 79.57

    杰特苏州 – 81.43

    卡拉干达州 – 78.39

    库斯塔奈州 – 79.28

    克孜勒奥尔达州 – 80.31

    曼格斯套州 – 66.18

    巴甫洛达尔州 – 77.58

    北哈州 – 78.24

    突厥斯坦州 – 80.37

    乌勒套州 – 75.48

    东哈州 – 79.49

    阿斯塔纳市 – 48.67

    阿拉木图市 – 28.72

    奇姆肯特市 – 59.79

    目前，全国已有8 282 607名选民完成了投票，相当于登记选民总数的69.31%。

    据悉，哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票于今早开始投票。目前，登记在册的选民总数为11 827 277人。

    今日全国共开放了10 033个投票站，并在53个国家设立了68个境外投票站点。

    据此前报道，截至20日19:00时，位于日本、韩国、中国、新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的10个国外投票站结束了投票。

    阿斯塔纳时间20:00时，在哈萨克斯坦境内15个行政区8202个投票站投票全部结束

    【编译：小穆】


    标签:
    总统选举-2022 哈萨克斯坦 黄金储备
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