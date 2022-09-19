2022年前7个月哈萨克斯坦的非原料型出口额达375亿美元

哈通社/阿斯塔纳/9月19日--2022年前7个月，哈萨克斯坦出口375亿美元的非原料型商品。

贸易和一体化部出口促进司司长沃穆尔别克·巴什泰19日表示，促进非原材料出口是国家的优先方向之一。总统提出了至2025 年将非原材料型商品和服务出口额提高至 410 亿美元的任务，为此，国家也制定了财务和非财务各方面的协助机制。

-根据今年前7个月的结果，哈萨克斯坦的非原材料型商品出口额达375亿美元，较去年同期增长21%。-他说。

据其介绍，以前哈萨克斯坦的出口主要以周边国家为主，如今逐步扩展到了较远的国家。总的来说，国家为促进出口创造了一切条件，实施的相应措施也呈现积极效应。

-2020年起，贸易部同贸易政策发展中心《QazTrade》一同实施了《贸易加速》计划。该计划框架下，两年内的出口额达1.5亿美元。此外，促进出口政策还包括在国外举办各类展览。今年年初，在俄罗斯举行«Prodexpo» 展览会框架下签署了1.05 亿美元的协议，这是哈萨克斯坦向俄罗斯出口的食品类商品出口额的30%。此外，还在阿里巴巴平台开设了国家馆，成为了在该平台运营的18个国家之一。 -沃穆尔别克·巴什泰说道。

他表示，目前哈萨克斯坦大约有546个积极出口非原料型商品的出口商。

【编译：阿依波塔】