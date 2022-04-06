2022年将新增70家哈国企业入驻阿里巴巴

哈通社/努尔苏丹/4月6日 -- 据资本网消息，贸易与一体化部和Qaztrade已经公布了哈萨克斯坦出口企业的筛选结果，这些出口企业将在阿里巴巴网站上获得黄金供应商账户。

48家哈国商品生产企业和贸易公司将获得黄金供应商身份入驻国际电子交易平台阿里巴巴网，为期12个月，哈贸易部门将为这些企业提供相关服务支持和培训。

Qaztrade公司表示，2022年6月将再接受22家本国企业的参与申请。

这意味着2022年，哈贸易部门将遴选70家哈萨克斯坦产品供应商入驻阿里巴巴电商平台。

2020年以来，哈贸易部积极支持国内生产商通过阿里巴巴电商平台出口商品。

2019-2021年，共有150家哈企业作为«金牌供应商»入驻阿里巴巴电商平台，展示通心粉、面粉、蜂蜜、糖果、肉类、饮料、植物油、家具、服装、儿童用品等4000多种哈产商品，买家来自中国、北马其顿、阿联酋、阿曼、欧亚经济联盟及中亚国家。

哈出口商还通过阿里巴巴平台与东南亚、中东国家就食品出口进行谈判，周边国家对哈产过滤器、纺织品、电气设备等商品感兴趣。

QazTrade是负责引导哈企业进入阿里巴巴电商平台的服务运营商。