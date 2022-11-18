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    16:22, 18 11月 2022 | GMT +6

    总统选举-2022：独联体8个国家共派出174名观察员

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    哈通社/阿斯塔纳/11月18日 -- 独联体观察团团长谢尔盖·列别杰夫18日表示，将有来自独联体8个国家的174名观察员参与对11月20日哈萨克斯坦非例行总统大选的投票监督工作。

    谢尔盖·列别杰夫在11月18日于首都召开的中央选举委员会新闻发布会上表示，针对哈萨克斯坦非例行总统选举的监督活动，独联体观察员代表团的相关监督工作正在有序进行当中。

    - 作为观察员团的团长，我为了确保相关工作的顺利实施，于昨日抵达了阿斯塔纳。我们的代表团从10月27日开始执行监督工作，期间我们会见了国家机构的代表、负责筹备和举行选举的人员，还访问了内务部和外交部，并一直与中央选举委员会和总检察院保持着密切的联络。这些良好的沟通交流，为保障观察员团成员们执行监督任务，起到了很好的效果。- 他说。

    谢尔盖·列别杰夫还表示，独联体从哈萨克斯坦宣布将举行总统大选的那一刻开始，就启动了观察员团的筹备和组织工作。

    据他介绍，代表团观察员研究了哈萨克斯坦选举立法、与选举有关的宪法立法、相关法典。

    - 在选举投票日当天，将有来自8个独联体国家的174名观察员开展工作。其中包括独联体国家知名的议员、选举委员会中原、社会活动家、独联体执行委员会成员、独联体议会大会成员等。-他说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    总统选举-2022 独联体 选举 中央选举委员会 黄金储备
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