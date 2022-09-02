哈通社/努尔苏丹/8月24日-- 2022年国家预算收入将达9.2万亿坚戈。

哈萨克斯坦财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫在24日召开的政府会议上表示，已提交旨在改善每位公民的生活条件和经济复苏的«关于 2022-2024 年共和国预算»的法律草案。草案是根据最新版预算立法和哈萨克斯坦至2025年的社会经济发展预测制定的。2022 年的收入预计为 13万亿坚戈，与今年的计划相比增加 4310 亿坚戈。非石油收入增加 1.8 万亿坚戈或 25.1%。

据他介绍，由于计划回到将石油收入转到国家基金的资金积累模式，考虑将石油收入计划减少1.3万亿坚戈。

«2022年的转移支付保证金为2.4万亿坚戈，2024年将逐步减少至2万亿坚戈。因此，非石油收入的份额将从今年的56.4%增加到 2024年的71.4%»部长说。

加玛吾巴耶夫表示，2022年共和国预算收入将达9.2万亿坚戈，2023年—9.7万亿坚戈，2024年将达10.4万亿坚戈。预算赤字预计将从 2022 年占 GDP 的3.3%逐渐下降到 2024 年占 GDP 的 2.5%。与此同时，非石油赤字将从占 GDP 的 8.1% 降至 6.3%。

【编译：阿依波塔】