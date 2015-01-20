外媒称资金优势让北京申办2022年冬奥会“有戏”

哈通社阿斯塔纳1月20日电，据参考消息网援引外媒报道称，2022年冬奥会举办地将于2015年7月揭晓。由于目前只剩下北京和阿拉木图两个申办城市，北京已十分接近自己的梦想：成为历史上首个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市。

据埃菲社1月18日报道，由于两次奥运会仅相隔14年，届时人们在北京的道路上和场馆中可能还能看到2008年夏季奥运会留下的旗帜和装饰。

可能是由于缺乏竞争对手，北京十分确信奥运梦想将会回归。因此，北京方面近日邀请新闻记者参观位于张家口市崇礼县的滑雪比赛场地。

北京冬奥申委新闻发言人王惠说："如果国际奥委会选择北京，他们将选择安全、可靠和零风险。"

报道称，北京相信自己能获得冬奥会主办权，但在申奥的问题上，北京也有一些弱项，它们可能会导致国际奥委会出人意料地选择阿拉木图。

首先，北京的空气污染令人十分担忧。另外，中国的北方很干燥，在冬季更是如此，因此届时降雪可能会严重缺乏。

北京方面保证称，这些都不会成为问题，因为北京已经向污染宣战，并能够保证降雪，不管是人工的还是自然的。

无论如何，中国在申办冬奥会上都拥有巨大优势，尤其是在资金方面。

《今日美国报》网站1月18日发表题为《没有雪？没问题。北京有望拿下冬奥会》的文章称，很少有中国人参加冬季运动，首都下雪量不大，而雾霾依旧令人窒息。不过，北京成功申办2022年冬奥会的希望非常大。

中国18日首次纪念"世界雪日"，在全国15家滑雪场举办面向儿童的活动，人们也越来越有信心看到北京经由今年夏天的投票成为首个同时举办过夏季奥运会和冬季奥运会的城市。

在欧洲申奥城市全部退出，仅剩哈萨克斯坦城市阿拉木图这唯一的竞争对手之后，北京成功主办2008年奥运会的经历与中国的经济与组织影响力都使中国首都成为明显的宠儿。

据新华社报道，中国国家主席习近平近日曾表示"北京举办冬奥会将带动中国3亿多人参与冰雪运动，这将是对国际奥林匹克运动发展的巨大贡献"。

在预定举办冬奥会的时段里，张家口的平均积雪深度仅有区区8.3英寸（约21厘米），而北京延庆县的高山滑雪场地的积雪深度更是只有2英寸（约5厘米）。不过，北京冬奥申委新闻发言人王惠在16日的新闻发布会上说，雪量完全没问题，因为相关场地拥有充足的水资源，可以用来造雪--即便华北地区的缺水状况令人担忧。

以"纯洁的冰雪，激情的约会"为主题的中国申办报告承诺将借用"春节"和"长城"元素为来访者奉上一份文化大餐。不过，事实证明2008年的北京是一位非常拘谨的主人，它青睐严格的安保与过多的活动场所管理，缺乏悉尼的欢乐气氛与伦敦的幽默感。

另外，美国《纽约时报》网站1月18日发表题为《人权和2022年冬奥会》的文章称，奥林匹克精神成了这样子：两个国家在竞争2022年冬季奥运会的主办权，为了改善它们的公众形象而争着去承受巨大的财政压力。

这可以帮助解释为何国际奥委会主席托马斯•巴赫上个月在摩纳哥举行的国际奥委会全会上力推具有里程碑意义的人权改革。

文章称，主办国必须签署一份规定要保护人权、劳工和环境的协议，这在奥运史上还是头一次。这些"国际协议和规定"旨在防止发生诸如俄罗斯反同性恋法那样的侵犯人权的行为。这种改革措施将在全球聚光灯下接受严格的检验——无论2022年冬奥会是在北京还是在哈萨克斯坦举行。