2022年冬奥会举办城市将于今天揭晓

哈通社阿斯塔纳7月31日电 2022年冬奥会举办城市将于今日揭晓。30日，国际奥委会第128次全会在马来西亚首都吉隆坡开幕。马来西亚总理纳吉布发表致辞并宣布全会开幕。中央政府总理、2022年冬奥会申办委员会主席卡里姆•马西莫夫出席开幕式。在31日的全会上，委员们将投票决定谁将成为2022年冬奥会的承办城市。哈萨克斯坦团队将向国际奥委会进行陈述，向全世界展示阿拉木图举办2022年冬奥会的实力和信心。

约有94位委员投票 7月31日举行的全会内容备受关注，与会委员将以不记名方式选择出2022年冬奥会举办城市。目前IOC 的委员共有100位。实际上参与投票的委员估计为94人左右。 会议将于当地时间31日上午9时开始，首先听取2020年冬青奥会申办城市的陈述报告，然后听取2022年冬奥会申办城市的陈述报告。冬奥会申办城市作陈述的顺序是阿拉木图、北京。 当地时间10点35分，阿拉木图团队开始陈述，12点，北京携手张家口申奥团队将开始陈述。陈述结束之后，两个团队将分别举行新闻发布会介绍相关情况。 下午3点至3点40分，国际奥委会评估委员会将向委员们介绍对申办城市的实地考察情况。 下午4点15至4点35分，委员们开始投票。投票采用无记名方式进行。获得半数以上选票的城市当选举办城市。 下午5点半至6点，将举行举办城市宣布仪式，由国际奥委会主席巴赫宣布投票结果。 6点半至6点50分，国际奥委会与举办城市签约。 晚7点，国际奥委会与当选城市联合举行新闻发布会。 国家电视台全程直播 31日阿斯塔纳时间15点，为声援阿拉木图申办活动，阿拉木图市民将聚集在共和宫前的阿拜广场收看哈萨克斯坦电视台对阿拉木图代表团向国际奥委会的称述以及冬奥会主办城市揭晓过程进行的实时报道。 值得一提的是，为了支持阿拉木图申办活动，我国一些著名运动员日前已抵达吉隆坡，其中包括哈萨克斯坦排球美少女萨比娜•阿勒腾别科娃，花样滑冰"王子"、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭，奥运会拳击冠军赛力克•萨皮耶夫和叶尔马汗•伊布拉吉莫夫，短道速滑世界冠军丹尼斯•库兹因，温哥华冬奥会冬季两项亚军得主叶拉娜•库鲁斯塔列娃等多位知名运动员。（编译：金桥）