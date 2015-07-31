俄罗斯著名棋手卡尔波夫：希望阿拉木图和北京都能成功申办2022年冬奥会

哈通社阿斯塔纳7月31日电 距离在马来西亚首都吉隆坡宣布2022年冬奥会举办地只剩下屈指可数的几个小时了。周五国际奥委会成员将在哈萨克斯坦阿拉木图与中国北京之间做出选择。

俄罗斯著名棋手和政治家阿纳托里•卡尔波夫对申办城市的机会进行了评估。卡尔波夫曾多次蝉联国际象棋个人赛冠军和团体赛世界冠军，他如今是俄罗斯国家杜马议员，担任一个关键议会委员会的负责人。卡尔波夫接受了"卫星网"的专访。

阿纳托里•卡尔波夫说，哈萨克斯坦南部城市阿拉木图入围申办城市的名单是一个重要的历史事件。他说： "对于哈萨克斯坦和整个中亚地区而言，这是一个历史性的事件。中亚地区此前从未申办过奥运会，不管是夏季奥运会还是冬季奥运会，也从未距离成功举办奥运会如此近。我把哈萨克斯坦申办冬奥会称为是该国的强大倡议。当然，这个国家具有伟大的体育传统，让我们举出举世闻名的‘麦迪奥（Medeo'）高山滑雪场为例来说明问题。据说，不管你往哪个方向跑，那里的风总是往背部吹，这有助于取得良好成绩。至于冬奥会运动员和宾客的住宿问题，那么阿拉土图市有能力确保以最高规格接待他们，这是一个绝对现代化的都市，各方面能力都很强。哈萨克斯坦申办冬奥会的吸引力还在于奥运设施位置紧凑。" 卡尔波夫强调，北京和张家口联合申办冬奥会正好相反。北京拥有冰上赛事的一切必要设施，张家口准备承办滑雪项目，但两个城市相聚甚远，将近200公里。当然，奥运设施这么分散不利于北京的申办，但北京拥有举办2008年夏季奥运会的成功经验，而这是压倒所有缺点的优势。他说：

"中国拥有主办比冬奥会规模更大赛事的经验。众所周知，夏季奥运会吸引的运动员、教练、记者和加油者更多，他们来自于世界各国。也就是说，冬季奥运会的压力没有夏季奥运会这么大，而整体意见认为，中国成功地举办了夏季奥运会。在2008年北京夏季奥运会的最后几天，我人在北京，我可以证实，一切组织得很惊人。闭幕式的人员流动简直让我佩服，出口处不存在任何拥堵现象。我们走出体育场，10分钟后就出了人群。我们有点迷路，错过了所需的桥梁，但很快就找到路了。也就是说，在距离刚刚有10万观众的体育场附近可以平静地迂回绕行。当然，闭幕式本身的观赏性很强，它的筹备富有想象力，技艺高超。北京夏季奥运会给我留下了最美好的印象。一切组织得非常棒。" 卡尔波夫在采访最后说，"这么狭窄的城市圈子申请举办主要体育赛事的事情已经很久已没有发生过了。更何况，入围决赛的两个城市中的任何一个都有能力以当之无愧的水平承办冬奥会赛事。因此我既希望阿拉木成功，也希望北京成功"。 本周五（7月31日）即将宣布第二十四届冬季奥林匹克运动会的举办地。遴选程序相当简单：国际奥委会成员（大约100人）以电子方式为两个申办城市投票，获得一半以上票数的城市将在2022年成为最有威信的冬季奥运会的举办地。如果北京入选，中国首都将成为国际奥林匹克运动历史上首个既承办夏季奥运会又承办冬季奥运会的城市。此外，得益于北京入选，亚洲大陆将成为3界奥运会的连续举办地：在2018年的韩国平昌冬季奥运会之后，2020年夏季奥运会将在东京举行。（摘自俄罗斯卫星网）