北京2022年冬奥会、冬残奥会会徽发布

哈通社/阿斯塔纳/12月16日 -- 据新华社消息，北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽发布仪式15日在中国国家游泳中心"水立方"隆重举行。国际奥委会主席巴赫、中国国务院副总理张高丽、北京市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇等出席仪式。

2022年北京冬奥会会徽"冬梦"以汉字"冬"为灵感来源，会徽图形上半部分展现滑冰运动员的造型，下半部分表现滑雪运动员的英姿。中间舞动的线条流畅且充满韵律，代表举办地起伏的山峦、赛场、冰雪滑道和节日飘舞的丝带，为会徽增添了节日喜庆的视觉感受，也象征着北京冬奥会将在中国春节期间举行。





2022年北京冬残奥会会徽"飞跃"的设计，展现了汉字"飞"的动感和力度，巧妙地幻化成一个向前滑行、冲向胜利的运动员，同时形象化地表达出轮椅等冬残奥会特殊运动的器械形态。

冬残奥会徽图形上半部分线条刚劲曲折、下半部分柔美圆润，寓意运动员经过顽强拼搏、历经坎坷最终达到目标获得圆满成功。会徽展现了运动员不断飞跃，超越自我，奋力拼搏，激励世界的冬残奥精神。





据悉，北京冬奥组委从2016年7月31日面向全球征集会徽设计方案，共收到4506件作品。经过中外专家和社会各界代表的精心评选、认真评议，由北京冬奥组委报冬奥会工作领导小组批准和国际奥委会、国际残奥委会的认可，最终，由中央美术学院副教授林存真精心设计的冬奥会会徽"冬梦"和冬残奥会会徽"飞跃"脱颖而出。



【编译：小穆】