哈医学专家称新冠疫苗或将在2022完成研发

哈通社/努尔苏丹/7月20日 – 抗新冠肺炎（COVID-19）疫苗或许将在2022年研发成功。

曾在世卫组织工作的哈萨克斯坦医学博士马克苏特·库勒扎诺夫教授日前在接受采访时作出了这样的预测。

据其介绍，导致COVID-19的冠状病毒SARS-CoV-2 对人体造成的损害非常严重，其危害程度远高于流感病毒。

他表示，SARS-CoV-2 由于是一种新出现的病毒，因此无论是研究人员还是一线医护人员，对其特性的了解仍然有许多未知的地方。这也导致了与这种病毒之间的对抗十分艰难。

此外，围绕着疫情也出现了各种各样的观点，包括«人造病毒»的说法，不过很多信息都与事实不符。

他认为，虽然病毒目前公认的首次出现时间为2019年年末，但也不能排除在此之前已经有病毒出现的可能性。

«我个人认为，这个病毒是自然产生的。»他说。

教授指出，未来的1~2年内，人类想要战胜这个病毒，依然十分困难。新冠将成为和流感一样，需要人们反复对抗的疾病。

库勒扎诺夫教授说，这将是对全人类的考验。

教授同时表示，根据以往的经验，针对某一种疾病的长期有效的疫苗，往往需要8~10年的时间才能真正研发成功。因此，对于新冠的疫苗研究，也不会是2~3个月就能完成的事情。

他表示，虽然许多国家，包括哈萨克斯坦在内，都已经着手研发针对新冠的疫苗，但今年年内可能不会成功完成研发。理论上，2022年应该会有有效果的疫苗被推出，而各国都有对疫苗进行测试的程序。

【编译：木合塔尔·木拉提】