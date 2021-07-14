欧亚经济联盟缩减2022年肉类进口配额

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 据欧亚经济委员会发布消息，2022年，欧亚经济联盟肉类（含牛肉、禽肉、猪肉）进口配额较今年将有小幅缩减，缩减部分主要来自亚美尼亚的进口计划。

消息称，亚美尼亚建议将本国2022年牛肉进口配额确定为5000吨（2021年为6000吨）；禽肉进口配额确定为3.6万吨（2021年为4.4万吨）；猪肉进口配额确定为7500吨（2021年为1万吨）；乳清进口配额确定为50万吨（与上年持平）。上述配额是亚美尼亚根据2021年本国肉类产品生产和消费情况确定的。

欧亚经济联盟其他成员国2022年肉类进口配额均继续维持上年水平。其中，俄罗斯牛肉进口配额57万吨，禽肉36.4万吨，猪肉不受配额限制（根据俄在世贸组织承诺，自2021年起，猪肉进口配额被25%的进口关税所代替），此外还有乳清进口配额1.5万吨。哈萨克斯坦牛肉进口配额2.1万吨，禽肉14万吨。白俄罗斯猪肉进口配额2万吨，禽肉1.09万吨（含0.09万吨无骨火鸡肉）。吉尔吉斯斯坦牛肉进口配额5000吨，禽肉5.8万吨，猪肉3500吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】