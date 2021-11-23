2022年哈国将上调养老金和福利金金额

哈通社/努尔苏丹/11月23日 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息称，2002年共和国预算将拨款4万亿坚戈用于社会保障。

劳动和社会保障部发布的官方消息显示，2022年共和国预算为实施各类社会保障将拨款4万亿坚戈，其中1904亿坚戈将用于支付养老金和各类社会补助。

消息指这将为大约420万人增加收入。其中：

大约 230 万退休人员的联合养老金将增加 7%（比通货膨胀率高 2%），基本养老金增加 5%，总额将增至 1383 亿坚戈；

大约190 万领取社会补助的人员可领取的福利金也将增长5%，总额将达到521亿坚戈。

此外，随着最低生活保障标准的提高，还将有90多万人因此受益。

根据此前的报道，哈萨克斯坦将从2022年1月1日起，将最低生活保障标准和按月计算指数上调5%。解释，最低生活保障标准将为36 018坚戈，而按月计算指数则将为3063坚戈。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»。

【编译：木合塔尔·木拉提】