哈萨克斯坦将在2022年对马斯克的星链进行测试

哈通社/努尔苏丹/12月7日 -- 哈萨克斯坦将在2022年对埃隆·马斯克力推的卫星互联网系统进行测试。

哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部航天委员会主席鲍贝克·奥拉尔马甘别托夫在6日在新闻发布会上针对记者的问题：«旨在为向哈萨克斯坦人民提供稳定优质的互联网服务而与美国富商埃隆·马斯克的公司进行的协商进展如何？会否在我国开展该公司卫星互联网系统的测试工作？»作出了如下回应。

奥拉尔马甘别托夫表示，目前哈萨克斯坦的卫星网络和电视广播主要由KazSat-2和KazSat-3两颗卫星负责。

航天委员会主席指出，当前国际上有越来越多的公司开始根据用户的需要提供高质量和高速的互联网服务，其中势利最强的是One Web、SES和Starlink (SpaceX)。

据其介绍，哈萨克斯坦在2021年与One Web联合对该公司的卫星互联网项目进行了2次测试，分别测试了互联网的速度和技术兼容性。«这方面的工作将作为试点项目继续进行。»他说。

对SES公司的项目，也已经在近期于阿拉木图州开始进行测试。

而对Starlink (SpaceX)公司的卫星互联网项目的测试，则将按计划在2022年第一季度以试点方式予以实施。

«目前相关的谈判协商工作仍在继续推进当中。»他说。

Starlink，即星链是太空服务公司SpaceX计划推出的一项通过近地轨道卫星群，提供覆盖全球的高速互联网接入服务。 凭借远远超过传统卫星互联网的性能，以及不受地面基础设施限制的全球网络，星链可以为网络服务不可靠，费用昂贵或完全没有网络的位置提供高速互联网服务。

该计划于2015年提出，2019年开始投入使用，截至2021年9月，项目在轨卫星数量已经超过1700枚。

【编译：木合塔尔·木拉提】