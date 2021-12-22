哈国将从2022年起进一步限制碳排放量

哈通社/努尔苏丹/12月22日 -- 哈萨克斯坦政府计划自2022年起采取进一步措施，限制工业企业二氧化碳排放，将企业年度免费碳排放配额总量从目前的1.69亿吨降至1.25亿吨。

根据生态、地质和自然资源部制定的《2022-2025年国家规划》，上述措施将使哈工业企业碳排放成本从200万美元提高至4400万美元。

2025年前，碳排放配额总量年均缩减5.4%。油气、采矿、冶金、化工、电力和建材行业的128家企业被纳入监管之列。如果企业碳排放量超过免费配额，可通过交易所或直接向其他配额富余的企业购买额外配额。

2021年，大部分额外配额被热电厂购买。电力需求激增的主要原因是加密货币«挖矿»产业快速发展。

由于中国禁止加密货币«挖矿»，导致许多«矿工»向哈萨克斯坦大量转移，推动哈成为全球第二大加密货币矿场，占全球市场份额的18%以上。

哈萨克斯坦碳减排计划符合哈在《巴黎协定》中所作的承诺，即到2030年前将温室气体排放量较1990年减少15%，该目标已写入2021年7月1日生效的新版《生态法典》。

哈萨克斯坦碳排放主要来自能源领域，占比82%。根据安永会计师事务所发布数据，2018年，哈能源行业碳排放量较1990年增长4%。

目前，碳减排工作仅针对高排放企业，约占全国排放总量的43%。2021年，未使用的碳排放配额较上年有所减少。