2022年是哈萨克斯坦十二生肖纪年中的猎豹之年

哈通社/努尔苏丹/1月1日 – 2022年是哈萨克斯坦十二生肖纪年法中的猎豹之年。十二生肖是世界上的许多民族，尤其是阿尔泰语系突厥语诸族——哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克等民族自古传承至今的文化传统。

哈萨克人的生肖纪年法每十二年轮转一次。

哈萨克人的十二生肖分别是：鼠、牛、猎豹、兔、蜗牛、蛇、马、绵羊、猴、鸡、狗、野猪。

关于十二生肖的动物排序，哈萨克斯坦有一个独有的传说故事：相传在很久以前，许多动物聚集在一起，想知道即将到来的年份好坏，于是决定进行一次比赛，看谁先看到新的一年的到来。从此，便以动物看到新年的先后顺序命名年份。骆驼因个子高大，原本最有希望先看到，但老鼠偷偷窜到骆驼耳朵上，最终比别的动物都先看到新年，骆驼便一生气走开了。

因此，哈萨克斯坦人有句谚语：«骆驼个儿虽大，十二属相里却没有它»。

哈萨克斯坦央行于2021年底发布了一套十二生肖系列纪念币之«2022 猎豹年»纪念币。

新版«猎豹年»纪念币面值为500坚戈，分为金币和银币两种款式。 纪念币正面为天体星图符号构成的各种不同星座的图案，并写有哈文ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 和英文REPUBLIC OF KAZAKHSTAN的字样；反面正中央为猎豹图腾，周边环绕有其他11个生肖的图案。

«猎豹年»纪念币金币为999金，每枚金币重量7.78克，直径 - 21.87 毫米，将发行1000枚；银币为925银，重31.1克，直径 - 38.61 毫米，将发行3000枚。

哈萨克斯坦邮政在每年3月21日纳吾热孜节（哈萨克传统节日，庆祝新春的到来）时，都会发行一套纪念邮票。

这一纪念邮票的第一套，发行于1993年鸡年。