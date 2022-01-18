国际劳工组织调低2022年劳动力市场复苏预测

哈通社/日内瓦/1月18日 —— 据联合国新闻处消息，国际劳工组织《2022年世界就业和社会展望趋势》报告警告说，由于新冠疫情继续对全球劳动力市场产生重大影响，复苏将呈现缓慢且不确定状态。

国际劳工组织的报告下调了对2022年劳动力市场复苏的预测，预计与2019年第四季度相比，全球工作时间的逆差相当于5200万个全职工作岗位。2021年5月所做的上一个全年估计预计将出现相当于2600万个全职工作的缺失。

报告指出，虽然这一最新预测预计2022年比2021年的情况有所改善，但仍比疫情前的全球工作小时数低近2%。

预计至少到2023年，全球失业率将保持在高于新冠疫情前的水平。2022年的水平估计为2.07亿，而2019年为1.86亿。

劳工组织的报告还警告说，对就业的总体影响远远大于这些数字所体现的程度，因为许多人已经离开了劳动者队伍。2022年，全球劳动力参与率预计仍将比2019年低1.2个百分点。

影响和复苏存在差异

对2022年预测的降级在某种程度上反映了新冠病毒最近的变种，如德尔塔和奥密克戎，对劳工世界的影响，以及疫情未来走向的显著不确定性。

报告警告说，危机对不同工人群体和国家的影响存在明显差异。这些差异正在加深国家内部和国家之间的不平等，削弱几乎每个国家的经济、金融和社会结构，无论其发展状况如何。这种损害可能需要数年时间才能修复，对劳动力参与、家庭收入和社会，乃至政治凝聚力都有潜在的长期影响。

世界所有地区的劳动力市场都感受到了这种影响，尽管可以观察到复苏模式的巨大差异。欧洲和北美地区正显示出最令人鼓舞的复苏迹象，而东南亚和拉丁美洲及加勒比地区的前景最为消极。在国家层面，高收入国家的劳动力市场复苏最强劲，而中低收入经济体的情况最差。

报告称，危机对女性就业的不成比例的影响预计将在未来几年持续。而教育和培训机构的关闭对年轻人，尤其是那些无法上网的年轻人“将产生层叠式连锁长期影响”。

复苏缓慢且不确定

劳工组织总干事莱德指出:“这场危机已经持续两年，前景仍然脆弱，复苏之路缓慢而不确定。我们已经看到劳动力市场潜在的持久损害，以及贫困和不平等的加剧。许多工人被要求转向新的工作领域——例如，为了应对国际旅行和旅游业的长期低迷，许多工人不得不改行，从事其他职业。”

他说：“没有基础广泛的劳动力市场复苏，就不可能有真正的从疫情中复苏。为了可持续，这种复苏必须基于体面工作的原则——包括健康和安全、公平、社会保护和社会对话。”

报告包括对2022年和2023年劳动力市场的全面预测。它评估了全球劳动力市场复苏的情况，反映了各国对疫情复苏的不同做法，并分析了对不同工人群体和经济部门的影响。

劳工组织的报告显示，与以往的危机一样，临时就业为一些人提供了抵御疫情冲击的缓冲。虽然许多临时工作被终止或不再延续，但替代工作得以创立，包括失去长期工作的工人获得了一些工作机会。

报告还概述了旨在国家和国际层面从危机中实现全面包容、以人为本的复苏的主要政策建议。这些建议基于劳工组织187个成员国于2021年6月通过的《从新冠危机中恢复以人为中心的包容、可持续和有复原力的全球行动呼吁》。