政府总理召开制定2022年政府行动计划会议

哈通社/努尔苏丹/1月27日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫27日就制定2022年政府行动计划召开多次会议。

据总理官网消息，贸易和一体化部提出的措施旨在发展基础设施以支持非石油出口和国内贸易，并积极遏制具有社会意义食品价格上涨等。

教育和科学部提出的措施包括根据劳动力市场需求制定培养干部计划，加强对学前教育优质服务的要求，提高支出效率等。

与此同时，文化和体育部、新闻和社会发展部和卫生部都提出了进一步发展各个领域工作的相关提议。

例如，文化和体育部提出的措施包括加强文化工作者的社会保障、增加体育设施和体育指导员的数量、扩大业余俱乐部等。新闻和社会发展部提出的措施包括扩大年轻人的教育和就业机会，并使用金融和非金融工具予以支持等。卫生部提出的措施包括注重发展农村地区的初级医疗服务，并在农村地区建设80个医疗设施，以及开设更多儿童康复中心等。



此外，能源部提出的措施包括维持电力分销商的价格，满足国内市场对石油产品、电力、液化和商业天然气的需求，吸引对燃料和能源领域各个部门的投资等。数字发展、创新和航空航天工业部提出的措施为增加 IT 教育的可得性，在努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特引入 5G 移动网络等。

总理指出，计划的所有方面都应切实可行，能够真正提高人民的生活质量。“要制定有效措施，让全国人民感受到积极变化。 ”

【编译：阿依波塔】