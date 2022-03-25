迪玛希荣获2022年度国际艺术家大奖

哈通社/努尔苏丹/3月25日 -- 迪玛希·库达依别尔艮在迪拜举行的2022年«EMIGALA»时尚大奖盛典（EMIGALA Fashion Awards）上荣获《年度国际艺术家》奖。

据Dimashnews消息，一年一度的«EMIGALA»时尚大奖盛典（EMIGALA Fashion Awards）日前在迪拜阿拉伯塔（Burj Al Arab）盛大开幕。

在此次大会上，来自哈萨克斯坦的著名音乐人迪玛希·库达依别尔艮荣获了《年度国际艺术家》大奖。

据了解，年度国际艺术家奖对被评选人有三大要求，分别是：

一. 形象好，同时具有优异的气质和品格；

二. 能够完美的驾驭具有民族元素的装饰风格；

三. 能够让每个人打开内在的«自我»。

只有同时满足这三点的候选人才会最终获奖。

值得一提的是，在当晚晚会红毯走秀桥段中，迪玛希与他的两位长辈，以及 EMIGALA时尚大奖盛典负责人米歇尔·达赫博士一同登场

迪玛希在领取大奖时表示，为了感谢对其自幼追逐音乐的支持，他会将该殊荣献给自己的祖母米娅。

【编译：木合塔尔·木拉提】