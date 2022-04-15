英勇抵抗-2022：伞兵部队开展城市战战术演习

哈通社/努尔苏丹/4月15日 – 哈萨克斯坦伞兵在《英勇抵抗-2022》大型军演框架下开展城市战演习。

据国防部新闻中心消息，作为在全国多个地区开展的大型军演——《英勇抵抗-2022》战略-参谋部联合跨部门大型军事演习的一部分，哈萨克斯坦武装力量伞兵突击部队日前开展了在城市巷战环境下的军事技战术演习。

国防部消息指，城市战斗因其复杂多变的环境和各类障碍，而对参与此类作战任务的军事人员的作战素养提出了更高的要求。因此，在此次演习当中，参演部队着重提升了针对这一方向上的技战术演练。

根据演习预案，一支由侦察部队、炮兵支援部队、工程部队、无人机支援部队组成的经过强化的空降兵营级特种战术小组，在国民警卫队的协同下，执行了解放一座被武装暴徒占据的城镇的任务。

在完成初期侦查明确敌军位置等信息后，伞兵突击部队绕过敌军正面防御，在敌后方实施机降突袭。

工程支援部队随即跟进，并迅速对敌方在重要建筑和道路中设置的地雷等爆炸物予以清除，保障重装部队的后续冲击。

在占领目标区域所有建筑物之后，国民警卫队部队进入城镇区域，开展进一步的清理和维持社会秩序的后续工作。

哈萨克斯坦国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫全程观摩了此次技战术演练，并在演习后的复盘总结会议上下达了多项指示。

根据托卡耶夫总统提升强力部门相互协作能力的指示要求，哈萨克斯坦国防部于4月6日启动了代号为《英勇抵抗-2022》的战略-参谋部联合跨部门大型军事演习。

演习涵盖的范围包括了阿克托别州、阿拉木图州、阿特劳州、江布尔州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、突厥斯坦州，以及阿拉木图市和奇姆肯特市。

武装力量国防军，其他军事力量及单位，以及相关的中央和地方执行机构人员均参与到演习当中。

演习旨在加强强力部门间协调工作的落实情况，提升武装力量各兵种和单位之间的操作和军事技术兼容性。

【编译：木合塔尔·木拉提】