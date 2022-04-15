英勇抵抗-2022：哈萨克斯坦防化部队开展军事演练

哈通社/努尔苏丹/4月15日 -- 哈萨克斯坦辐射和生化防护部队在《英勇抵抗-2022》大型军演框架下开展军事演练。

据国防部新闻中心消息，作为在全国多个地区开展的大型军演——《英勇抵抗-2022》战略-参谋部联合跨部门大型军事演习的一部分，哈萨克斯坦辐射、化学和生物武器防护部队集中500名官兵和70多台技术装备，于日前举行了模拟战时环境下的技战术演习。

演习过程中，参演部队官兵从驻扎地区出发，并在抵达目标区域后，执行了针对任务目标地区的辐射、化学和生物防护检测，并迅速建立了检查检测站点。

演习过程中，还开展了针对受损设施的防辐射、生化措施演练，并测试了相应的技术装备。

在军演期间，防化部队还协同其他单位执行了在进攻状态下消除敌方生化武器装备战斗力的演习任务。

此外，防化部队还协同紧急情况部地方执行机构，开展了消除技术因素导致的紧急情况的演习。

哈萨克斯坦辐射、化学和生物防护及环境安全部队指挥官叶尔詹·库勒马哈姆别托夫表示，生化防护作为一项重要的支援单位，几乎会参与到所有的军事单位的演习活动当中。

因此，对这一军事部门的完善也是落实哈萨克斯坦总统、武装力量最高统帅哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫相关强军指示的重要任务之一。

根据此前报道，哈萨克斯坦国防部于4月6日启动了代号为《英勇抵抗-2022》的战略-参谋部联合跨部门大型军事演习。演习涵盖的范围包括了阿克托别州、阿拉木图州、阿特劳州、江布尔州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、突厥斯坦州，以及阿拉木图市和奇姆肯特市。

武装力量国防军，其他军事力量及单位，以及相关的中央和地方执行机构人员均参与到演习当中。演习旨在加强强力部门间协调工作的落实情况，提升武装力量各兵种和单位之间的操作和军事技术兼容性。

【编译：木合塔尔·木拉提】