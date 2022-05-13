哈萨克斯坦核电站项目研究工作将持续至2022年底

哈通社/努尔苏丹/5月13日 -- 哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫表示，有关在哈建设核电站问题的各项研究工作将持续至今年年底。

能源部部长13日在出席首都努尔苏丹召开的油气工程发展论坛期间接受了记者的采访。

采访过程中，部长针对记者提出的在哈萨克斯坦境内建造核电站的问题表示：

-我最近有就这一议题说过，该议题需要进行详细的讨论。所以，相关的研究工作将一直持续到年底。

记者们还向部长就对土耳其的首座核电站阿库尤（Akkuyu）项目的研究情况进行了询问。

波拉特·阿克硕拉科夫说：

-考虑到该核电站目前仍在建设状态，尚未完工，对其进行研究考察会比较困难。总的来说，我们了解了该项目的规模等。

部长还表示，土耳其的核电站项目是土耳其方面与俄罗斯联合开展的。

-俄罗斯国家原子能公司 (Росатом)参与了该项目的开发。这方面，我们将能够观察到在如此大规模项目的建设中，如何增加合作项目中的本土化内容，促进本地企业的发展。

根据此前报道，土耳其正在同俄罗斯共同建设其首个核电站阿库尤项目。

据了解，2010年，俄罗斯和土耳其就阿库尤核电站的建设和使用签署了政府间合作协议，该核电站包括4个俄罗斯生产的VVER型反应堆，每个机组的装机量1200兆瓦，总装机量为4.8吉瓦，总投资额高达200亿美元，使用寿命估计为60年，可再延长20年。

该项目2018年开工，根据计划，核电站1号机组反应堆按将于2023年正式投产，4号机组反应堆的建设工作最早将于2022年启动，全部机组计划于2026年投产运营。

【编译：木合塔尔·木拉提】