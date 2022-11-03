国防部召开会议 总结《月刃斧-2022》大型演习

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 – 哈萨克斯坦国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫上将于3日主持召开会议，对2022年8~10月期间进行的代号《月刃斧-2022》的全军多兵种大型战略联合演习进行了总结。

据国防部消息，代号《月刃斧-2022》的大型多兵种联合战略-参谋演习，由武装力量总参谋部直接领导指挥，参演人员包括了各地武装力量驻军即地方预备役和领土防卫人员。

演习分为两个阶段进行。第一阶段，指挥中心明确计划安排，与中央和地方执行机构开展互动，召集预备役军人，实施演习动员。第二阶段，武装部队各编队、分队执行规定的南、东、西、中地区作战训练任务。

演习进程当中，所有参演部队开展了多种类型的军事技战术联合、单一模式下的演习行动。在这些演习当中，也包括由集安组织快速反应部队参加的三场军事演习：«相互行动-2022»、«搜索-2022»和«梯队-2022»。

根据对各兵种部队在此次演习中的表现，国防部长在总结会议上指出，有必要进一步改进军事管理机构体系和部队的培训。

- 相信此次演习结束后，所有的指挥官都对自身的工作有了新的认知，对主要力量的方向有了明确的认识。鉴于当前的国际紧张局势，我们不仅要提高专业素质，还要寻找新的用兵方式，全面落实国家元首——武装部队最高统帅下达的任务。- 鲁斯兰·贾克斯勒科夫说。

会议指出，《月刃斧-2022》全军大型多兵种联合战略-参谋演习的总结结果，将成为进一步规划武装部队任务和增加人员的战斗训练方面的重要参考。





【编译：木合塔尔·木拉提】