2022年哈国商品出口额创近年来最高纪录

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 -- 统计分析网站Energyprom数据显示，今年1-10月，哈萨克斯坦的商品出口额超过710亿美元，是近年来同期最高记录。此前，仅在2011-2013年同期出现类似数据。

今年1-10月对外出口额增幅也高于往年：增加44.9%。数据显示，增长主要来自石油和金属，这两项仍然是哈国的主要出口商品。

哈萨克斯坦最重要的出口项目前十名包括原材料和低附加值产品。原油和石油产品作为主要的重量级产品，在出口金额和实物出口量方面排名首位。今年1-10月，哈萨克斯坦对外出口石油总金额达416亿美元，比去年同期增长59%，而实物出口量变化不大（增加0.3%），增长的主要原因来自国际市场石油价格上涨。

石油产品收入在出口总额中的份额表明哈萨克斯坦对此类原材料仍存在依赖。去年同期，石油占出口总额的比重为53.1%，今年这一份额上升到58.4%。

传统上，欧洲国家是哈萨克斯坦石油的主要进口国。按出口金额计算，近三分之一的石油出口至意大利，9.3%至荷兰，5.3%至法国。韩国（9.4%）和中国（8.6%）也是主要买家。

排名前10位的主要出口商品还包括黑色和有色金属产品，铁合金（25.8亿美元）、铜（32.9亿美元）和锌（7.06亿美元）。统计期间，这些商品的年增长率分别为39%、13.7%和24.4%。此外，铁合金和锌出口额增长主要因为价格上涨，铜则因出口量略有增加而增长。

以货币计算，2022年，全哈煤炭出口额翻了一番，达到8.19亿美元，而2021年同期为3.92亿美元。这不仅是因为煤炭在国际市场上的价格上涨。今年，哈萨克斯坦还显著扩大了煤炭出口范围，从12个国家增至29个国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】