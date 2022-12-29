社会调查：2022年哈萨克斯坦人眼中最重要的事件是什么？

哈通社/阿斯塔纳/12月29日 -- 国际新闻中心 MediaNet 旗下的舆论速递监测机构—— DEMOSCOPE发布了一份主题为《2022年哈萨克斯坦人眼中最重要的事件》的调查报告。

此项抽样模式进行的社会调查于12月8~18日期间，在全国17个州和三个直辖市（阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特）进行，总计有1110名18岁以上的哈萨克斯坦公民参与了这项社会调查。

社会调查报告列出了2022年度哈萨克斯坦社会当中出现的各类事件，并供参与调查的公民进行选择（多选）。

结果显示，对大多数参与调查的哈萨克斯坦公民（54%）来说，一月事件是 2022 年最重要的事件。

公民们对其他重要事件所获得的选择比重分别如下：

物价上涨——41%；

俄罗斯与乌克兰的军事冲突——40%；

哈萨克斯坦总统大选——39%；

COVID-19大流行缓解，社会恢复日常生活——18%；

首都名称从«努尔苏丹»改回«阿斯塔纳»——17%；

在卡塔尔举行的足球世界杯——14%；

在意大利举行的欧洲之声音乐会——4%；

在北京举行的冬季奥林匹克运动会——4%；

其他——4%。

在这份调查报告中，还向参与调查的哈萨克斯坦公民提出了《在2023年最期待发生的事件》的选项（多选）。

针对这项选择，参加调查的公民当中，60%的人选择了«希望物价下降»的选项。此外，还有47%的受访者希望俄罗斯与乌克兰之间的军事冲突能够在2023年内结束，24%的人希望在2023年实现所有级别官员的民选制度，22%的人希望能够完善哈萨克文教学体系。

【编译：木合塔尔·木拉提】