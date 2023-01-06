英国气象局：2022年是英国有记录以来最热一年

哈通社/阿斯塔纳/1月6日 —— 据中新社消息，英国广播公司(BBC)当地时间5日报道，英国气象局证实，2022年英国年平均气温首次突破10摄氏度，成为英国有记录以来最热的一年。

据报道，英国过去12个月的平均气温为10.03摄氏度，打破了2014年9.88摄氏度的纪录。2022年英国英格兰、威尔士、北爱尔兰和苏格兰四个地区的平均气温均创下纪录，其中英格兰地区平均气温最高，达10.94摄氏度。

英国气象局国家气候信息中心负责人马克•麦卡锡表示，突破10摄氏度是英国气候史上“值得注意的时刻”。他表示，“从观测记录中可以清楚地看到，人类活动导致的全球变暖已对英国的气候造成影响。”

据此前报道，2022年夏季，英国气温首次突破40摄氏度大关。极端高温引发了森林火灾，英国甚至出现了铁轨变形，机场跑道被“晒化”等情况。2022年7月，英国发布史上首个“极端高温”红色预警，并进入“国家紧急状态”。

世界气象组织曾发出警告称，气候异常的现象将越来越频繁。人类活动产生的大量二氧化碳，或使气候恶化趋势至少持续到2060年。

根据英国气象局的预测，2023年英国可能比2022年更热。